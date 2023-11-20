Вьетнамский лоукостер заинтересован выкупить Qazaq Air
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Вьетнамский лоукостер заинтересован выкупить Qazaq Air за 10 миллиардов тенге, а также дополнительно покрыть все долги. Министерство транспорта ведёт переговоры с иностранным инвестором, сообщил глава ведомства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".
По словам министра Марата Карабаева, появление пятой авиакомпании поможет стабилизировать цены на авиабилеты. Зарубежный лоукостер имеет большой воздушный парк.
"В случае приобретения Qazaq Air, компания планирует поставить плюс 50 новых дополнительных бортов. В целом у этой группы компаний сейчас заказанные 200 единиц Boeing и 200 единиц Airbus. Компания ориентируется не только на лоукост, но и просит поддержку с точки зрения перелётов за пределы Казахстана", - сказал министр транспорта РК Марат Карабаев.
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