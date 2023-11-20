Вьетнамский лоукостер заинтересован выкупить Qazaq Air за 10 миллиардов тенге, а также дополнительно покрыть все долги. Министерство транспорта ведёт переговоры с иностранным инвестором, сообщил глава ведомства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

По словам министра Марата Карабаева, появление пятой авиакомпании поможет стабилизировать цены на авиабилеты. Зарубежный лоукостер имеет большой воздушный парк.