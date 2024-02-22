Ветеринарные мероприятия не проводили в ряде сел Костанайской области

В Костанайской области ветврачи не проводили профилактику особо опасных болезней в ряде сёл, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Алтынсаринского района.

Прокуроры сообщили, что установили, что ветврачи села Красный Кордон, а также сельских округов Новоалексеевского, Свердловского, Большечураковского, Убаганского, Димитровского сельских округов и имени М. Хакимжановой не проводили ветеринарные мероприятия (профилактику, диагностику, ликвидацию) против особо опасных болезней.

"По выявленным нарушениям законности в адрес уполномоченного государственного органа внесен акт прокурорского надзора. По итогам его рассмотрения ветеринарные врачи указанных населенных пунктов привлечены к административной ответственности с наложением штрафов на общую сумму 369 200 тенге", - сообщили в надзорном органе.

Отмечается, что теперь ветеринарные врачи проводят необходимые мероприятия для предотвращения заболевания домашних животных.