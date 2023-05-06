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Ветер, туман и гроза: в каких регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение
"Казгидромет" объявил шторомовое предупреждение в семи областях: СКО, ВКО, Абайской, ЗКО, Мангистауской, Костанайской и Туркестанской областях, передаёт BaigeNews.kz.
7 мая днём на большей части Северо-Казахстанской области и в Петропавловске ожидается ветер юго-западный 15-20, на западе области порывы — 23 метра в секунду.
С 21:00 6 мая до 21:00 7 мая по Усть-Каменогорску, Риддеру и Семею в связи ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями объявляется предупреждение о НМУ второй степени.
7 мая на северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный, днём на северо-западе области порывы 15-20 метров в секунду. В Уральске днём ожидается гроза.
Ночью и утром на западе, юге Мангистауской области и в Актау ожидается туман.
Днём на западе, севере Костанайской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днём на западе, севере области порывы 15-20 метров в секунду. В центральной части области сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае днём ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный порывы 15-20 метров в секунду.
На юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается гроза. На севере области пыльная буря. Ветер юго-восточный на юге, в горных и предгорных районах области 15-20 метров в секунду. В Шымкенте ожидается гроза. Ветер юго-восточный при грозе порывы 15-20 метров в секунду.
Как отмечают синоптики, обширный антициклон сохранит погоду без осадков на большей части республики. На западе, юго-западе и юге страны пройдёт дождь с грозой. По республике ожидаются усиление ветра, на юге, юго-востоке, северо-западе — пыльная буря, на западе, юго-западе — туманы.
Ночью на юго-западе Северо-Казахстанской области заморозки два градуса, на востоке Улытауской, на севере Актюбинской, юге Костанайской областей на поверхности почвы заморозки 1-3 градуса.
Утром и днём на северо-востоке Жамбылской области ожидается усиление ветра временами 30 метров в секунду и более.
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