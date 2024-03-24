Ветер, туман и гололёд: штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов страны

По прогнозам "Казгидромета", на большей части территории РК сохраняется неустойчивый характер погоды, ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололёд, на севере низовая метель, лишь на западе, юго-востоке страны погода преимущественно без осадков. По Казахстану ожидается туман, усиление ветра до 15-20 м/с, передаёт BaigeNews.kz.

Туман прогнозируют: ночью и утром на севере, востоке Атырауской области; на востоке, в центре области Улытау; на юге, востоке Карагандинской области; на западе, северо-востоке, в центре Мангистауской области; на юге, западе, в центре Акмолинской области; на севере Кызылординской области; на юге СКО; на западе, юге Костанайской области; на западе, севере, в центре Актюбинской области и в Актобе, на севере, юге, востоке Западно-Казахстанской области, а также в Астане.

25 марта в Мангистауской области ветер северо-восточный днём на северо-востоке, в центре области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на юге, востоке Акмолинской области ожидается гололёд. Ветер юго-западный ночью и утром на севере, востоке, западе области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ветер юго-западный ночью и утром порывы 15 м/с.

В Кызылординской области ветер восточный днем в центре области 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются небольшие осадки (дождь, снег), гололёд, низовая метель. На юге области ветер юго-западный ночью 15-20, порывы 23 м/с, днём на востоке области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ночью ожидаются небольшие осадки (дождь, снег), гололёд, поземок. Ветер юго-западный ночью 15-20, порывы 23 м/с.

В связи с прогнозом положительных дневных и ночных температур воздуха до 5-10 тепла, выпадения осадков в виде дождя 27 марта 2024 года, по Акмолинской области ожидается интенсивное таяние снежного покрова, формирование талого стока, повышение уровней воды на притоках и реках области, в следствие чего возможны переливы и подтопления автодорог, населённых пунктов, жилых и хозяйственных построек талыми водами.

Ночью на юге Костанайской области ожидается гололёд. На западе, юге области ветер юго-западный, западный ночью на северо-востоке области порывы 15-20 м/с.