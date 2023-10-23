Ветер сорвал навес с рынка в Павлодаре

Из-за непогоды в Павлодаре пострадали автомобили, деревья и недействующий рынок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Металлический навес сорвало с объекта по улице Ломова, 37. Причиной стал порыв ветра до 20 метров в секунду. Навес повредил два легковых автомобиля.

"По данным на 15:00, в службу "109", WhatsApp и Instagram акима города поступило 33 обращения из-за упавших деревьев. Восемь – вблизи проезжей части, 25 заявок касались упавших деревьев во дворах дома. 25 обращений отработали", – сообщили в акимате.

Кроме того, в Павлодаре из-за непогоды повреждены четыре остановки – на улицах Казправды, Малайсары батыра, Щедрина и в посёлке Железнодорожников. Три из них восстановили.

24 октября в Павлодарской области будет действовать штормовое предупреждение. По данным "Казгидромета", скорость ветра ожидается в пределах 15-18 метров в секунду.