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  • Ветер повалил опорные столбы линии электропередач в Жамбылской области
pixabay.com Сегодня, 09:28
125
Сегодня, 09:28
125
Фото: pixabay.com

Ветер повалил опорные столбы линии электропередач в Жамбылской области

Ветер повалил опорные столбы, а мокрый снег стал причиной обрыва проводов линий электропередач в Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "KEGOK".

"3 января 2023 года по причине штормового ветра до 30 м/с и осадков в виде мокрого снега в Жамбылской области, действием автоматических защит отключились воздушные линии электропередачи 220 кВт, питающие ПС Опорная. Организован осмотр воздушных линий аварийными бригадами АО "KEGOC", укомплектованные необходимой техникой и материалами. В результате ночного осмотра обнаружены упавшие опоры, обрывы и повреждения провода"

В компании отметили, что уже ночью бригады приступили к ремонтно-восстановительным работам.

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#электричество #погода #Жамбылская область
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:28
125
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