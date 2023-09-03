Ветер, дождь и мокрый снег: о погоде в Казахстане на понедельник рассказали синоптики

По прогнозам "Казгидромета", по-прежнему на большей части страны сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, на севере, юго-востоке республики ожидаются сильные дожди, в горных районах юго-востока страны — сильные осадки: дождь, мокрый снег, передаёт BaigeNews.kz.

Лишь на западе страны ожидается ясная погода без осадков. По республике ожидаются грозы, порывистый ветер, град. На северо-западе, севере, днем в горных районах юго-востока РК ожидается туман.

В Жамбылской, на востоке, юге, в центре Кызылординской, на северо-западе, северо-востоке, юге Атырауской, на западе Актюбинской, на юго-западе, северо-западе, севере, востоке Западно-Казахстанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В центре, на юге Западно-Казахстанской, на юге Павлодарской, Карагандинской, области Улытау сохраняется, на северо-западе, юго-востоке Мангистауской области ожидается высокая пожарная опасность.

Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 15 регионов страны.

На севере, востоке области Улытау ожидается гроза. Ветер северо-западный ночью на севере, в центре области, днем на большей части области порывы 15-20 метров в секунду. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане днём ожидается ветер северо-западный порывы 15 метров в секунду.

На севере, в центре Карагандинской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный, западный днем на юге, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде ожидаются гроза, град.

На юге, в центре области Жетысу временами ожидается сильный дождь, в горных районах области ночью временами ожидаются сильные осадки (дождь, мокрый снег), днём временами сильный дождь. Ветер юго-западный на юге, востоке, в горных районах области 15-20, на востоке области порывы 23-28 метров в секунду.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на севере, востоке области 15-20 метров в секунду. В Усть-Каменогорске днём ожидается гроза.

В горных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 метров в секунду. В Шымкенте ожидается ветер северо-западный ночью порывы 15-20 метров в секунду. В Туркестане ожидается ветер северо-западный ночью порывы 15-20 метров в секунду.

В Астане ночью и утром туман.

На западе, юге Абайской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, южный, 15-20 метров в секунду на северо-западе, юге, в центре области.

На севере, востоке Акмолинской области ожидается сильный дождь. На севере, востоке, юге области ожидается гроза. На западе, юге области ожидается туман. Ветер северный, северо-западный утром и днем на севере, западе области порывы 15-20 метров в секунду.

На северо-западе, северо-востоке, юге Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днём в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. На востоке, юге, в горных районах области гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. В Таразе утром и днём ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20, временами 23 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке Костанайской области ожидается гроза. Днем на востоке области град. Ночью и утром на западе области туман. Ветер северный днем на востоке, юге области 15-20 метров в секунду.

На большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь. На востоке, юге области ожидается гроза. Ночью и утром на востоке области туман. Ветер северный ночью на западе области порывы 15-20 метров в секунду, днём на большей части области 15-20, порывы 25 метров в секунду. В Петропавловске днём ожидается ветер северный порывы 15-20 метров в секунду.

В Павлодарской области ожидается гроза, град. Ветер юго-западный, западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. На юге Павлодарской области сохраняется высокая пожарная опасность. В Павлодаре ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, при грозе порывы 18 метров в секунду.

Днём на юге Алматинской области временами ожидается сильный дождь, в горных районах области временами ожидаются сильные осадки (дождь, мокрый снег). На юге, в горных районах области днем ожидаются град, туман. Ветер северо-западный на юге, в горных районах области порывы 15-20 метров в секунду, временами 23-28 метров в секунду. В Конаеве ожидается ветер северо-западный порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром на севере Актюбинской области ожидается туман. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. На северо-западе, юго-востоке области ожидается высокая пожарная опасность.