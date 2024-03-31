Ветер, дождь и гололёд: в каких регионах объявлено штормовое предупреждение на 1 апреля

По прогнозам "Казгидромета" на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, ожидаются осадки (дождь, снег). По республике ожидаются туман, на севере, северо-западе – гололёд, передаёт BaigeNews.kz.

Штормовое предупреждение объявлено в шести регионах страны.

1 апреля утром и днём на западе, севере Акмолинской области ожидаются гололёд, туман. Ветер юго-западный утром и днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау утром и днём ожидаются гололёд, туман. Ветер юго-западный утром и днем порывы 15-20 м/с.

На севере, в горных районах области Жетысу ожидается туман. Ветер северо-восточный в районе Алакольских озер порывы 15-20, временами 25 м/с.

Ночью на западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются небольшие осадки, днем ожидаются осадки (дождь, снег). На западе, севере, востоке области ожидается гололед, на западе области ожидается туман. Ветер юго-западный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ночью ожидаются небольшие осадки, днём осадки (дождь, снег). Временами ожидается гололёд. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

На севере, юге, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на западе Атырауской области ожидается туман.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Костанайской области ожидаются осадки (преимущественно дождь), гололёд. На западе, юге области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Костанае ночью и утром ожидаются осадки (преимущественно дождь), гололёд. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с. В период со 2 по 5 апреля в Костанае и Костанайской области, в связи прогнозом резкого повышения температуры воздуха днем до +12 +17, на юге области +20 градусов, ночью до 0+5 градусов, с выпадением небольших осадков преимущественно в виде дождя, ожидается дальнейшее повышение уровней воды за счет интенсивного снеготаяния, формирование талого стока и ослабление ледового режима на реках области. При этом, сохраняется угроза разливов и подтопления автодорог, населённых пунктов и хозяйственных построек.