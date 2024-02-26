Весна придет в западный Казахстан

Синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха до пяти градусов со знаком плюс на западе Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По прогнозу синоптиков, в ближайшие три дня на западе страны будет доминировать очаг высокого давления. Здесь сохранится безветренная погода без осадков, днем температура будет достигать пяти градусов тепла.

Они отметили также, что атмосферные фронты окажут влияние на северные, восточные и центральные регионы. Здесь пройдут осадки в виде снега, в отдельных районах ожидается усиление ветра с низовой метелью.

В горных районах южной и юго-восточной части страны с прохождением атмосферных фронтов, по прогнозу, возможны осадки, гололедные и туманные явления.