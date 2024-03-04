Весна опаздывает: синоптики рассказали о погоде в Казахстане
Сегодня, 11:59
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Сегодня, 11:59Сегодня, 11:59
75Фото: agrosektor.kz
Снег и гололёд ожидаются в нескольких регионах Казахстана, передает BaigeNews.kz.
Согласно прогнозу "Казгидромета", безветренная погода сохранится на западе и юго-западе страны. На большей части республики прогнозируются осадки. На юге и юго-востоке небольшая метель, усиление ветра. В Астане переменная облачность, порывистый ветер до 15 метров в секунду, туман. Температура воздуха днём до 2-6 градусов мороза.
По данным метеорологов, весна в этом году запоздает. Тёплые дни ожидаются во второй половине марта, начале апреля.
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