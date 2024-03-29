Вещевой рынок сносят в Кокшетау: как решились судьбы арендаторов

Вещевой рынок "Шайба" в Кокшетау уходит под снос, на его месте в недалёком будущем появится новый торгово-развлекательный центр с кинотеатром. Сейчас здесь ведутся демонтажные работы, но часть арендаторов останутся на местах до 1 мая – они попросили дополнительный месяц, и владелец торгового объекта пошёл им навстречу. К каким ещё компромиссам пришли стороны на приёме у акима города, узнавал корреспондент BaigeNews.kz.

На рынке "Шайба" продолжается демонтаж конструкций. В скором будущем здесь построят современный торгово-развлекательный центр – с кинотеатром, площадками быстрого питания, игровыми зонами для детей. Уличную торговлю в самом центре Кокшетау, несмотря на возражения торговцев о том, что у них много верных клиентов, сворачивают.

Арендаторы вещевого рынка записались на приём к акиму города, на встрече присутствовала и администрация компании-владельца. Люди попросили продлить им дедлайн – до 1 мая, а не до конца марта, как их уведомили вначале.

"Мы на это согласились, дали ещё месяц. Очень важно отметить, что этот месяц, как и март, будет для них бесплатным. Мы, понимая, что людям предстоят расходы или временный перерыв в торговле, пока они не определятся с дальнейшими планами, снимаем с них обязательства по аренде. При этом важно подчеркнуть, что, продлив сроки, мы идём на оттягивание строительных работ. Есть этапность, которая сопровождается какими-то заключёнными уже договорами. После освобождения территории идут земляные работы, далее, условно говоря, контракт по закладке фундамента и так далее. Это неудобства как для подрядчиков, так и для нас самих. Но мы идём на это из человеческих побуждений", – подчеркнул президент компании Арман Ташенов.

Сдвинулись сроки и для тех, которые не торгуют на этом рынке, а арендуют участки под склады. Если ранее их просили освободить территорию до 20 марта, то теперь – до 1 апреля.

Кроме того, часть арендаторов, которые не имеют контейнеров, а стоят с варенных из металла бутиках с роллетами, попросили оставить им эти павильоны. Это условие также выполнено.

"О том, что мы будем сносить "Шайбу" и строить новый объект, люди знали давно, – напомнил бизнесмен. – Те, кто понимал вектор развития, что на кону стоит торговый центр с пятьюстами рабочих мест, возмущению и отрицанию, предпочли искать альтернативу. И сегодня они имеют хорошие продажи. А кто-то остаётся в инфантильной позиции и использует такие триггерные слова, как "отнимают хлеб", "кредиты", "без средств к существованию". Ответственность за настоящее и будущее человека, если он дееспособный, лежит на нём самом. И перекладывать эту ответственность на других тоже неправильно. Есть хорошее выражение: когда закрываются одни двери, то однозначно открываются другие".

Большая часть, а по сути, чуть больше половины арендаторов вещевого рынка уже нашли себе новые места – в торговых домах с хорошей проходимостью и более или менее доступной ставкой. Одна из них – Алия Хамитова. Женщина торгует мужской и женской одеждой, арендует на "Шайбе" три точки.

"С 1 мая выйду в торговый дом здесь на территории центрального базара. Аренда, понятное дело, дороже, чем на улице, но дешевле, чем в других ТЦ, - 170 тысяч буду платить. Зато в тепле и комфорте. Павильоны разрешили забрать, время ещё на месяц продлили – мы по крайней мере расторгуемся, разгрузимся. Надеюсь, мои клиенты пойдут за мной, раздаю визитки. Конечно, грустно: мы работали здесь для простых людей, деревенских жителей. О том, что придётся менять свою зону комфорта, мы знали, но надеялись, что ещё два-три года постоим. Рано или поздно пришлось бы. Но что ни делается – к лучшему. Теперь буду работать в тепле и комфорте", – поделилась Алия.

В первую очередь, торговцы "Шайбы" пошли на соседний рынок "Байтерек", он буквально в шаге, "через стенку". Аренда здесь стоит 2,5 тысячи тенге за квадратный метр. Но, осознав спрос, подняли до пяти тысяч – только для новеньких. Для "стареньких" всё осталось по-прежнему, говорят люди.

"На улице там всё позанимали. Да и не стоит снова идти на улицу, люди всё-таки привыкли по магазинам ходить. Поэтому я пока в поиске, есть кое-какие варианты", – нехотя вступает в разговор Рафаиль. На рынке он 30 лет, только джинсами торгует с 1996 года.

Из 60 арендаторов "Шайбы" на сегодня 25 человек остаются "неустроенными".

"На днях мы подали списки в отдел предпринимательства города. Там пообещали, что будут содействовать в поиске. Что, может, найдут места в торговых домах – по мере появления вариантов будут обзванивать", – сообщила Елена Шаймарданова.

Она торгует обувью 15 лет, сейчас распродаёт товар по своей цене. Места себе пока не нашла, рынок по соседству занят. Доработает до мая, если ничего не найдётся, придётся искать другую работу. Успокаивает то, что дети университеты закончили, сами себя обеспечивают.

Гуля Фисун торгует спортивными костюмами. И тоже пока не знает, где будет торговать. До пенсии осталось три года – нужно обязательно работать, чтобы платить налоги, медицинскую страховку, пенсионные взносы. Первое время надежда на мужа да на подработку – по профессии она швея.

А вот Гульдарай уже на пенсии, поэтому доработает до мая и уходит на заслуженный отдых.

"Я давно решила: рынок закроется, и я на покой. Поэтому ничего не искала. Здесь я давно, и за всё это время продала сотни тысяч мужских костюмов. Детей поставила на ноги, была при деле, в окружении трудолюбивых, ставших родными коллег. Так что спасибо "Шайбе" за всё", – с улыбкой заключила женщина.

Глядя на работающую технику, горожане с ноткой грусти шутят: уходит целая эпоха. А перемены для её героев, хочется верить, окажутся только к лучшему.

Фото Асель Турар.