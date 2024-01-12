Верующего задержали с наркотиками в области Жетысу
Сегодня, 21:47
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Сегодня, 21:47Сегодня, 21:47
126Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов
33-летнего приверженца деструктивного религиозного течения задержали с наркотиками в области Жетысу. Спецоперацию провели полицейские совместно с оперативниками ДКНБ при координации прокуратуры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
При обыске машины задержанного в багажнике обнаружили пакет с веществом растительного происхождения.
"Мужчина является приверженцем деструктивного религиозного течения. По факту незаконного хранения и сбыта наркотиков возбуждено уголовное производство", – сообщили в Управлении по противодействию экстремизму ДП области.
Проведенная экспертиза показала, что изъятое вещество является марихуаной весом 2 722 грамма.