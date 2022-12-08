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Верховный суд заменил организаторам финпирамиды условный срок на реальный
Верховный суд Казахстана заменил двоим организаторам финансовой пирамиды условный срок наказания на реальный, передаёт BaigeNews.kz.
Суд первой инстанции признал Садуакасову и Байбосынову виновными в создании по предварительному сговору группой лиц финпирамиды и причинении ущерба на более 17 миллионов тенге 32 потерпевшим. Их осудили каждую к пяти годам лишения свободы условно, сообщается на сайте Верховного суда.
Апелляция оставила это решение без изменения. В Верховный суд обратился с ходатайством представитель потерпевших, выражая несогласие с судебными актами.
"Установлено, что осуждённые причинили ущерб в особо крупном размере многим лицам, относящимся к социально уязвимым слоям населения, ущерб до настоящего времени не возместили, потерпевшие их не простили. Несмотря на это, суды вопреки требованиям закона и, учитывая возможность дальнейшего продолжения осуждёнными преступных действий, назначили им наказание, не соответствующее характеру и тяжести совершённого ими уголовного правонарушения, не связанное с лишением свободы.
В связи с этим судебная коллегия Верховного суда отменила назначенное Садуакасовой и Байбосыновой условное наказание по части 1 статьи 63 УК. Им назначено пять лет реального лишения свободы.
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