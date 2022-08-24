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  • Верховный суд Казахстана по протестам прокуроров оправдал 17 граждан
sud.gov.kz Сегодня, 13:32
294
Фото: sud.gov.kz

Верховный суд Казахстана по протестам прокуроров оправдал 17 граждан

 В 2022 году по кассационным протестам Генерального прокурора Верховным судом оправданы 17 лиц, сообщает Baigenews.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Казахстана.

Прокуроры заявили, что Закон не ограничивает сроки пересмотра приговоров, когда ставится вопрос об улучшении положения осужденного. Поэтому проверке подвергаются уголовные дела и прошлых лет.

Так, 16 августа Верховный суд по кассационному протесту прокурора прекратил уголовное преследование в отношении двух граждан, осужденных в подростковом возрасте в 2012 году по ст.328 УК (в ред.1997 года) за самовольное присвоение звания представителя власти, сопряженное с совершением преступления. Уголовная ответственность за такое правонарушение наступает с 16 лет. Однако на момент совершения преступления А. было 15 лет. Кроме того, вина не доказана достаточной совокупностью доказательств.

В другом случае малозначительность уголовного правонарушения явилась основанием для отмены судебного акта в отношении молодой женщины, в 2019 году признанной виновной в хищении продуктов питания на шесть тысяч тенге. Оказалось, что она в одиночку воспитывает двух малолетних детей, младшему из которых было меньше года, и совершила кражу от безысходности. Ущерб возместила сразу после задержания. Тяжелое материальное положение, незначительный ущерб и факт его незамедлительного возмещения свидетельствовали о том, что ее деяние не представляет общественной опасности. Верховный суд прекратил уголовное преследование.

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#Верховный суд #приговор
Сегодня, 13:32
294
Журналист

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