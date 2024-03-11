Верховный муфтий поздравил казахстанцев с началом Рамазана

Верховный муфтий РК Наурызбай кажы Таганулы поздравил казахстанцев с наступлением священного месяца Рамазан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Духовное управление мусульман Казахстана.

"Рамазан – султан 12 месяцев, благословенный и прощающий месяц. В этом месяце прольётся свет веры в сердце человека, который озадачен суетой мирских дел. Так как нет сомнения в том, что пост воспитывает в человеке благочестие и богобоязненность. Усилятся благородные нравственные качества, такие как терпение, милосердие, доброта и братство, укрепится вера", — отметил верховный муфтий.

По его словам, за соблюдение поста в этом месяце, за искреннюю молитву и оказанную благотворительность человеку записываются бесчисленные награды.

"Пост – это не просто ограничение себя в еде и питье в течение дня. Пост – это духовная пища для души и исцеление для тела. Рамазан – это великая школа терпения для мусульманина, духовно очищающая тело и душу человека. Духовно сильные люди избегают злословия и препирания с людьми, которые проявляют грубость сказав: "Я - постящийся". Таким образом, человек проявляет терпение и сохраняет спокойствие. А наградой обладателю терпения является рай", — отметил Наурызбай кажы Таганулы.

Если люди, которые по состоянию здоровья или старости не могут поститься, но покормят постящихся, то за это тоже полагается вознаграждение.

Муфтий призвал соотечественников внести вклад в благотворительную деятельность, которая будет реализована в течение священного месяца.

"Призываю предпринимателей снизить цены на социально важные продукты питания. Предлагаю в заведениях общественного питания сделать меню по доступным ценам, ведь это тоже будет одним из благих дел. Мы выражаем пожелание, чтобы алкоголь, являющийся источником всего зла, не продавался в магазинах. Также я призываю вас внести хоть небольшой вклад в строительство таких важных мест, как дороги, мосты, школы, мечети, медресе, детские сады и спортивные комплексы, которые строятся для общего блага всех жителей", — отмечается в обращении к казахстанцам.

Священный месяц Рамазан в этом году начался 11 марта. Ночь с 5 на 6 апреля будет священной ночью Предопределения. 10 апреля – праздник Ораза айт. Фитр-садака составляет 640 тенге из расчёта средней цены двух килограммов муки.