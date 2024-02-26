Венгерские технологии апробируют на полях в южном Казахстане

Венгерский органический препарат для удержания влаги в почве апробируют на полях в южном Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан.

Венгерская компания Water&Soil разработала органический препарат для удержания влаги в почве. Представители компании заверили, что он позволит сократить объемы полива на 40% и обеспечит растения влагой даже в засушливые периоды.

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов встретился с представителями этой компании Water&Soil. Стороны договорились испытать препарат на поливных полях южных регионов Казахстана.

"Для экономии поливной воды на юге Казахстана без снижения урожайности необходимо внедрение передовых водосберегающих технологий. С этой целью ведутся переговоры с ведущими иностранными компаниями. Если испытания пройдут успешно, то интерес со стороны отечественных аграриев к этой разработке будет большим", – отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Также гости из Венгрии выразили желание открыть в Казахстане завод по производству своей продукции.