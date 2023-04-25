Венгерка выучила казахский язык в Туркестане

Фото: otyrar.kz

Богларка Фехер уже привыкла к тому, что окружающие удивленно реагируют на ее речь. Дело в том, что венгерка говорит в основном на казахском языке. Необычная история иностранки, которая изучает казахскую культуру удивляет. Она также отлично играет на музыкальном инструменте Кобыз. Иностранка говорит, чтобы выучить язык она приехала в Туркестан и начала осваивать тонкости игры на национальных инструментах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

"Интерес к национальному инструменту Кобыз у меня появился в 2014 году. Я тогда увидела выступление ансамбля "Туран". Оно меня очень тронуло. С тех пор я влюблена в казахскую культуру. Я на родине выступала в ансамбле, там мне подарили кобыз. Освоила инструмент довольно легко, потому что умею играть на виолончели. Позже я брала онлайн-уроки у Максата Медеубека", - говорит Богларха Фехер.

Сейчас талантливая красавица изучает национальную музыку в Международном казахско-турецком университете имени Ходжи Ахмета Ясави. Богларка не только хорошо играет на музыкальных инструментах, но и свободно говорит на нескольких языках! Ещё в школе она выучила английский, немецкий, русский и турецкий.

"Я переехала в Казахстан чтобы выучить казахский язык и освоить инструмент Кобыз. Мой преподаватель Ерасыл Кауимбаев. Он меня также учит играть на домбыре. Я когда переехал не думала, что научусь играть на домбыре. Но я очень рада, что учусь. Говорят, что у всего есть свои плюсы", - добавила девушка.

На этом таланты Багларки Фехер не заканчиваются: иностранка также написала песню о любви к казахской культуре "Дала Сыры".