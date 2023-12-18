Велогонщиков Astana Qazaqstan Team оденут в форму от итальянского бренда

Astana Qazaqstan Team представила официальный состав велогонщиков на сезон 2024 года, а также показала новую дизайнерскую форму, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу команды.

Спортсменов ждёт 19-й сезон в высшей лиге мирового велоспорта.

В составе команды в 2024 году будут выступать 29 гонщиков, 10 из которых представляют Казахстан.

"Команда, построенная вокруг чемпиона Казахстана Алексея Луценко и одного из лучших спринтеров всех времён Марка Кавендиша, приветствует 14 новых гонщиков, двое из которых переходят из состава континентальной команды Astana Qazaqstan DevelopmentTeam (Харольд Мартин Лопес и Николя Винокуров), а ещё двое приходят из других казахстанских проектов — Даниил Марухин и Антон Кузьмин", — указывается в сообщении, опубликованном на сайте Astana Qazaqstan Team.

Одним из главных стартов сезона будут Олимпийские Игры в Париже. Команда сделает всё возможное для подготовки гонщиков к выступлению на Олимпиаде на самом высоком уровне, отметил генеральный менеджер Astana Qazaqstan Team Александр Винокуров.

"Задачи сборной команды Казахстана всегда были и остаются в приоритете для Astana Qazaqstan Team, поэтому особенное внимание уделяется и будет уделяться и подготовке спортсменов, и полному техническому обеспечению сборной, представляющей страну не только на Олимпиадах, но и на чемпионатах Азии, чемпионатах мира и Азиатских Играх", — отметил Александр Винокуров.

Начиная с 1 января 2024 года гонщики казахстанской команды будут тренироваться и выступать в гонках в новой форме от известного итальянского бренда Biemme.

Отмечается, что его графика сочетает в себе классические и хорошо знакомые цвета проекта и уже полюбившийся болельщикам рисунок, похожий на прожилки минеральных камней, исходящий от цветовой близости с голубизной неба и золотом солнца, а также с элементами флага Казахстана.