Велогонщиков Astana Qazaqstan Team оденут в форму от итальянского бренда
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Astana Qazaqstan Team представила официальный состав велогонщиков на сезон 2024 года, а также показала новую дизайнерскую форму, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу команды.
Спортсменов ждёт 19-й сезон в высшей лиге мирового велоспорта.
В составе команды в 2024 году будут выступать 29 гонщиков, 10 из которых представляют Казахстан.
"Команда, построенная вокруг чемпиона Казахстана Алексея Луценко и одного из лучших спринтеров всех времён Марка Кавендиша, приветствует 14 новых гонщиков, двое из которых переходят из состава континентальной команды Astana Qazaqstan DevelopmentTeam (Харольд Мартин Лопес и Николя Винокуров), а ещё двое приходят из других казахстанских проектов — Даниил Марухин и Антон Кузьмин", — указывается в сообщении, опубликованном на сайте Astana Qazaqstan Team.
Одним из главных стартов сезона будут Олимпийские Игры в Париже. Команда сделает всё возможное для подготовки гонщиков к выступлению на Олимпиаде на самом высоком уровне, отметил генеральный менеджер Astana Qazaqstan Team Александр Винокуров.
"Задачи сборной команды Казахстана всегда были и остаются в приоритете для Astana Qazaqstan Team, поэтому особенное внимание уделяется и будет уделяться и подготовке спортсменов, и полному техническому обеспечению сборной, представляющей страну не только на Олимпиадах, но и на чемпионатах Азии, чемпионатах мира и Азиатских Играх", — отметил Александр Винокуров.
Начиная с 1 января 2024 года гонщики казахстанской команды будут тренироваться и выступать в гонках в новой форме от известного итальянского бренда Biemme.
Отмечается, что его графика сочетает в себе классические и хорошо знакомые цвета проекта и уже полюбившийся болельщикам рисунок, похожий на прожилки минеральных камней, исходящий от цветовой близости с голубизной неба и золотом солнца, а также с элементами флага Казахстана.
"Biemme — это хорошо известный итальянский бренд с большой историей в велоспорте, и вместе с ними мы разработали симпатичный дизайн майки для следующего сезона. Дизайн выглядит достаточно классически, но вместе с тем и свежо. Наши гонщики в восторге от новой формы, и мы надеемся, что нашим болельщикам она также понравится", — цитирует Александра Винокурова сайт Astana Qazaqstan Team.
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