Ведомственные награды появятся у Агентства по делам госслужбы, МЧС и Минпромышленности

В работе комиссии приняли участие депутаты парламента, руководители центральных и местных исполнительных органов, общественные деятели и учёные.

На совещании заслушан доклад министра культуры и информации Аиды Балаевой о популяризации государственных символов и проводимых работ в части их применения, а также предложения по внесению изменений в некоторые ведомственные награды государственных органов в соответствии с действующими законодательными нормами.

Поддержаны предложения по ведомственным наградам Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы, министерств по чрезвычайным ситуациям, промышленности и строительства, Службы государственной охраны. Также даны замечания о некоторых ведомственных наградах ряда госорганов.

Государственный советник Ерлан Карин отметил необходимость подготовки уполномоченным органом типовых правил по упорядочиванию системы разработки и утверждения региональных символов, а также подготовки и утверждения правительством комплексного плана, направленного на дальнейшее расширение сферы применения и популяризации государственных символов.

Кроме того, госсоветник отметил, что в последнее время участились случаи, когда отдельные лица или общественные организации вручают общественную награду, повторяющую название, описание и элементы государственных наград. Он подчеркнул, что для недопущения таких ситуаций нужно предусмотреть необходимые меры, в том числе и на правовом уровне. Даны поручения министерствам культуры и информации, юстиции.

По итогам заседания комиссии дан ряд протокольных поручений центральным государственным и местным исполнительным органам.