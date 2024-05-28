Ведение реестра обязательных требований в сфере предпринимательства: что изменится

Министерство национальной экономики подготовило изменения и дополнения в правила ведения реестра обязательных требований в сфере предпринимательства, передаёт BaigeNews.

В частности, уточняется само понятие "реестр обязательных требований в сфере предпринимательства" – это общедоступная база данных регуляторных актов в разрезе видов предпринимательской деятельности по общему классификатору видов экономической деятельности.

Правила дополнены и новым пунктом, в котором говорится, что в случае, если регуляторный акт содержит обязательные для исполнения требования к разным видам предпринимательской деятельности, такой акт подлежит включению в реестр требований для каждого вида деятельности.

Положения части первой настоящего пункта не распространяются на регуляторные акты, по которым настоящими правилами предусмотрен иной порядок включения.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 10 июня.