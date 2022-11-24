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unicef.org Сегодня, 08:38
207
Сегодня, 08:38
207
Фото: unicef.org

Вдвое увеличилось число заражений коронавирусом в Казахстане с начала недели

Число заразившихся коронавирусом в Казахстане продолжает расти. За минувшие сутки, 23 ноября, Минздрав зарегистрировал 116 новых случаев COVID-19, в понедельник было 56, передаёт BaigeNews.kz.

На утро 24 ноября лечение от КВИ продолжают получать 817 человек (–666+ и 151 КВИ-), из них в стационарах находятся 122 пациентов, на амбулаторном уровне – 695 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжёлом состоянии находятся семь пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – пять пациентов, на аппарате ИВЛ – два пациента.

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#статистика #коронавирус #Минздрав
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:38
207
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