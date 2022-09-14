Вдвое дешевле и в рассрочку подключат газ сельчанам Алматинской области после вмешательства Антикора

Фото: sibkif.ru

Жители села Коянкус Илийского района неоднократно поднимали вопрос высокой стоимости подключения домов к газоснабжению, но их услышали только после вмешательства Антироккупционного ведомства, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Антикора.

Внутренние газовые трубы от магистрального газопровода в селе должно было проводить ТОО "Ер-кай". Тариф за подключение газа до каждого дома по их смете составлял до миллиона тенге.

После встречи Антикоррупционной службы с местными исполнительными органами района и представителями газовых хозяйств Алматинской области вопрос был решен положительно.

В итоге производить газификацию в селе Коянкус будут по цене в два раза ниже ранее запланированной - по 425 тысяч тенге. Кроме того, сельчанам дали возможность подключения газа в рассрочку.