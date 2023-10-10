Важный ресурс - духовно сплочённое общество: профессор о Съездах лидеров мировых и традиционных религий

Ассоциированный профессор кафедры философии и теории культуры КарУ имени Букетова Фарида Жармакина поделилась своим мнением о важности мирного диалога между представителями различных мировоззренческих ориентаций, религиозных организаций и государств, передаёт BaigeNews.kz.

XXІ заседание секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий пройдёт в Астане, в Дворце мира и согласия 11 октября.

Накануне профессор кафедры философии и теории культуры КарУ имени Букетова Фарида Жармакина рассказала о том, что значит для Казахстана и мира в целом диалог между представителями различных мировоззренческих ориентаций, религиозных организаций и государств.

По словам профессора, история съездов показали эффективность по межконфессиональному диалогу и достижению взаимопонимания в этой сложной и отчасти деликатной теме – свободе совести (свободе вероисповедания).

"На съездах посредством дискуссии и диалогов лидеры мировых религий приходят к взаимопониманию в решении сложных проблем меконфессионального взаимодействия. Признание универсального характера основных моральных ценностей всех религий является первым шагом для установления конструктивного диалога между цивилизациями, странами и народами на основе доверия и толерантности", - пишет она.

Учёная отметила, что состоявшиеся за предыдущие 20 лет в Астане семь Съездов лидеров мировых и традиционных религий активно содействуют актуализации религиозного фактора в сближении разных цивилизаций, культур и народов нашей планеты.

"Такая миротворческая инициатива Казахстана, его высокая ответственность по отношению к актуальным процессам на мировой арене по праву находит свое заслуженное признание на международном уровне как международного центра межрелигиозного диалога и, конечном счете, подводит к решению насущных проблем мирового сообщества", - пишет профессор.

По словам Фариды Жармакиной, сегодня никто не отрицает тот факт, что самый важный ресурс, капитал, имеющий реальную экономическую ценность, это духовно сплоченное общество, которое сознательно понимает свои задачи и цели. Поэтому одним из приоритетов нашего государства является создание в соответствии с современными условиями новой системы ценностей гармоничного и стабильного казахстанского общества.

"Практическое осуществление этих возможностей возможно лишь в ходе мирного диалога между представителями различных мировоззренческих ориентаций, религиозных организаций и государств", - уверена философ.

Она также напомнила, что визит Папы Римского ( св. Иоанна Павла II) в Казахстан в 2001 году стал знаковым событием в истории государства, который только начал строительство светского государства в условиях многонационального и поликонфессионального общества.

"Этот исторический визит Его Святейшества в Казахстан состоялся как визит лидера мировой религии, который призвал верующих и неверующих, мусульман и христиан к диалогу, к совместному строительству человеческой цивилизации, основанной на принципах нравственности", - пишет Фарида Жармакина.

По её словам, следующим знаковым событием для современного межконфессионального мира и согласия стали Съезды лидеров мировых религий, инициированные первым президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым.

"Выступая 13 февраля 2003 года на Международной конференции мира и согласия, в которой приняли участие представители христианских, мусульманских, еврейских организаций, Нурсултан Назарбаев обратился к представителям всех конфессий с инициативой о проведении в Казахстане Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Впервые Съезд лидеров мировых и традиционных религий был созван в новой столице нашего государства 23-24 сентября 2003 года. В ходе Первого Съезда участниками было принято решение о проведении межрелигиозного саммита на регулярной основе и создании рабочего органа – Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий. По итогам работы межрелигиозного саммита принят итоговый документ – Декларация участников Первого Съезда лидеров мировых и традиционных религий", - пишет Жармакина.

Учёная отмечает, что десятка Глав конфессий из разных стран мира, начиная с 2003 года и по сегодняшний день, собираются в столице Казахстана, при этом их число их участников неуклонно растёт.

"Если в первом съезде приняли участие семнадцать делегаций из четырнадцати стран мира, на третий съезд прибыло 400 делегатов из 35 стран, то уже на Шестом Съезде лидеров мировых и традиционных религий в 2018 году приняли участие 82 делегации из 43 стран Европы, Азии, Ближнего Востока и Америки. С ростом количества участников Съездов программы его форумов и повесток дня с обсуждаемыми проблемами значительно расширились. Так, на Шестом Съезде программа состояла из пленарной сессии и четырёх параллельных секций: "Манифест мира 21 века как концепция глобальной безопасности", "Религии в меняющейся геополитике: новые возможности для консолидации человечества", "Религия и глобализация: вызовы и ответы", "Религиозные лидеры и политические деятели в преодолении экстремизма и терроризма". Эту комплексную задачу обсуждали представители мировых и традиционных религий в течение двух дней", - отмечает профессор.

По словам философа, можно считать положительной такую динамику последовательного роста участников шести Съездов лидеров мировых и традиционных религий.

"Мировыми СМИ и политическими лидерами стран, участвовавших в работе Съездов, позитивно оценивается роль нашей страны в обеспечения диалога мировых религий и формирования толерантности общественного сознания. Посредством деятельности этого поистине уникального института, органично работающего на протяжении 20-ти лет, Казахстан демонстрирует всему миру пример общенационального консенсуса и консолидации своего общества. К деятельности Съездов лидеров мировых и традиционных религий в столице Казахстана проявляют большую заинтересованность авторитетные международные организации: Организация Объединенных наций, Альянс Цивилизаций ООН, ЮНЕСКО, Всемирная исламская лига (Королевство Саудовская Аравия), Община Святого Эджидио (Италия), Дом Азии (Испания), Фонд Тони Блэра (Великобритания), а также Межрелигиозный совет СНГ, Конференция "Религии за мир", Всемирный совет церквей, Дохинский международный центр по межрелигиозному диалогу и другие", - отмечает она.

Также профессор напомнила, что в прошлом году 14-15 сентября в Астане состоялся уже VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий. В работе данного Съезда приняло участие наибольшее количество участников со времени Первого Съезда 2003 года - 100 делегаций из 50 стран мира.