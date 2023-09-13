Важные изменения произойдут в ЕНТ в 2024 году

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек сообщил о том, какие новшества произойдут в сдаче ЕНТ в 2024 году, передаёт BaigeNews.kz.

"Важным шагом в обеспечении доступности высшего образования будет усовершенствование заданий ЕНТ. Мы перейдём на стандартизированный формат с использованием психометрических подходов к формированию и анализу результатов. Эти изменения отвечают Концепции развития высшего образования и науки в РК на 2023-2029 годы. На ЕНТ-2024 изменится количество тестовых заданий, будет добавлен новый тип заданий в профильных предметах и сократится время тестирования", - сказал он.

Количество предметов на ЕНТ остается прежним – три обязательных и два на выбор. Но количество заданий по обязательным предметам "Грамотность чтения" и "Математическая грамотность" сократится на пять вопросов, а количество вопросов по профильным предметам увеличится до 40.

"В профильных предметах будет добавлено пять заданий на соответствие выбора из списка. Эти изменения являются логическим продолжением работ в направлении повышения качества тестовых заданий и их соответствия мировым стандартам оценки навыков функциональной грамотности и критического мышления", - отметил министр.

Таким образом, количество заданий на ЕНТ-2024 останется без изменений – 120. В том числе, 20 заданий по "Истории Казахстана", 10 заданий по "Грамотности чтения", 10 заданий по "Математической грамотности" и по 40 заданий по двум профильным предметам. Максимальное количество баллов – 140.

Сократится время тестирования.

"На сдачу ЕНТ учащимся будет выделено 210 минут. Ранее было предоставлено 240 минут. Для детей с особыми образовательными потребностями сохранится дополнительное время в 40 минут", - уточнил Нурбек.

Ещё одним новшеством станет обязательная сдача предмета "Математическая грамотность" для абитуриентов, которые выбрали творческие направления, наряду с предметами "История Казахстана" и "Грамотность чтения".

"Тестовые задания по "Математической грамотности" направлены на проверку способности применения полученных знаний, умений и навыков по математической логике в жизненных ситуациях, поэтому данный предмет является обязательным для всех тестируемых", - пояснил министр.

Есть изменения и по комбинациям профильных предметов.

"С учётом мнений и предложений школьников, родителей и педагогической общественности поступающие на группы образовательных программ "B059 – Коммуникации и коммуникационные технологии", "B055 – Математика и статистика", "B063 – Электротехника и автоматизация" будут сдавать комбинацию "Математика-Информатика", - заявил Саясат Нурбек.

В министерстве напомнили, что у абитуриентов есть возможность сдать основное ЕНТ два раза и принять участие в конкурсе для присуждения грантов с лучшим результатом.