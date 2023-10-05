Важное "золото": мастера джиу-джитсу принесли Казахстану сразу три медали

На Азиатских играх в Ханчжоу стартовали соревнования в джиу-джитсу. Казахстанские спортсмены сотворили невероятное, выиграв в первый день сразу три медали - "золото" и две "бронзы". Корреспондент Baigenews.kz первым поздравил победителя и призёров.

В весе до 69 килограммов сразу два казахстанца заняли места на пьедестале почёта. Бронзовую медаль выиграл Алдияр Серик, "золото" - Нуржан Батырбеков. Для обоих награды очень важны. Ведь джиу-джитсу не входит в программу Олимпийских игр, и победа на Азиатских играх – Олимпиаде для стран Азии, для мастеров особенно волнительна и вдвойне приятна.

Алматинцу Алдияру Серику всего 19 лет, и он ещё выступает на молодёжном уровне, однако мастерство позволило ему завоевать бронзовую медаль в схватке с соперником из Сингапура. Алдияр выиграл - 2:0.

Сразу после схватки он учащённо дышал, так как его распирали радостные эмоции. Отдышавшись, рассказал о своих ощущениях и пути к награде.

“Я очень долго шёл к этой цели вместе со своей семьёй, командой. Я участвовал и брал медали по молодёжи на официальных турнирах и ещё год могу выступать там. Очень счастлив, что сейчас выиграл медаль среди мужчин. Занимаюсь джиу-джитсу уже более 10 лет, в других видах себя не пробовал. Мой основной воспитатель, тренер - это мой отец. К сожалению, он не смог приехать, но я чувствовал его поддержку. Даже если он далеко, всё равно мы на связи, чувствую поддержку моей семьи. Домашние все смотрели прямой эфир", - поделился Алдияр Серик.

Он отметил, что на пути к медалям были травмы, но благодаря поддержке спортсмен преодолел все трудности. Бронзу ставит на вес золота и признаётся, что долго шёл вместе с семьей к этому результату.

Нуржан Батырбеков родился в Семее, сейчас живёт в Астане. На единоборства его в 15 лет привёл отец. Сначала парень занимался грэпплипгом, теперь уже шесть лет - джиу-джитсу.

“Нравится этот вид спорта, его сравнивают с шахматами на татами. Важна не только физика, но и интеллект. Во время поединка нужно играть с умом, обдумывать все шаги и действия. Выигрывает в джиу-джитсу тот, у кого и сила, и интеллект, и гибкость”, - сказал Нуржан.

Он добавил, что в джиу-джитсу нет жестокости, каких-либо ударов, если по правилам бороться, и минимизирован вред для здоровья.

“В нашем виде есть люди, занимающиеся и после 40 лет, у нас поясная система, минимизирован ущерб для здоровья”, - сказал чемпион Азиады.

Его опора и поддержка – семья, а в спорте – личный тренер, Ассоциация джиу-джитсу и государство.

Нуржан в финале выиграл у соперника из ОАЭ - 4:2. Имея преимущество по ходу схватки, казахстанец едва не упустил лидерство, но сумел вернуть ситуацию в поединке в нужное русло и взять "золото".

“Победа эта – наша общая, очень важна тактика в нашем виде. Всегда когда выхожу на маты, соглашаюсь со своим тренером, выполняю его рекомендации”, - признался чемпион.

Бронзовым медалистом в весе до 62 килограммов стал казахстанец Мансур Хабибулла, одолевший в схватке соперника из Филиппин со счётом 6:2.

Мансур признался, что очень рад результату.

“Для меня это был очень важный старт, к счастью, всё успешно, всё получилось. Азиада проходит раз в четыре года. Предыдущие Игры, к сожалению, проиграл по некоторым причинам. Это был горький опыт, который сделал меня сильнее. Сегодня я вернулся и смог встать на пьедестал благодаря всем моим родным, близким, моей команде и подарил великолепный праздник нашему спорту”, - сказал Мансур Хабибулла.

Следующие старты для мастеров джиу-джитсу – чемпионаты мира и Азии.

“Моя жизнь - это борьба. Я посвятил ей уже 12 лет, тренируюсь с 16 лет. Джиу-джитсу привлёк в плане техники, также здесь очень много интересных людей. Это великолепный спорт, которым с удовольствием могут заниматься как дети, так и взрослые до 50 лет. У меня был опыт разных единоборств, но выбрал джиу-джитсу. Этот вид спорта сильно популяризируется сейчас, здесь особый вайб”, - сказал Мансур.