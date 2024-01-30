Важное изменение появилось в ЕНТ-2024
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В 2024 году сократили количество заданий по грамотности чтения и математической грамотности на пять вопросов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан.
"Это позволило увеличить количество вопросов по профильным предметам до 40. Кроме того, в профильных предметах добавлено пять заданий на соответствие выбора из списка. Эти изменения направлены на повышение качества тестовых заданий и их соответствия мировым стандартам оценки навыков функциональной грамотности и критического мышления", - сообщили в Миннауки.
В министерстве также отметили, что количество предметов на ЕНТ остается прежним. Абитуриенты будут сдавать тестирование по трем обязательным предметам и двум предметам на выбор.
"Таким образом, количество заданий на ЕНТ-2024 остается без изменений – 120 , включая 20 заданий по истории Казахстана, 10 заданий по грамотности чтения, 10 - по математической грамотности и по 40 заданий по двум профильным предметам. Максимальное количество баллов также остается неизменным – 140 баллов", - отметил директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев.
Отмечается, что время тестирования – четыре часа (240 минут). Для детей с особыми образовательными потребностями сохранили дополнительное время - 40 минут.
"Абитуриенты, выбравшие творческие направления, как и в прошлые годы, сдают ЕНТ по двум предметам: история Казахстана (20 заданий, пороговый балл – пять) и грамотность чтения (10 заданий, пороговый балл – три). Время на выполнения заданий – 70 минут. Творческие экзамены будут проводиться в вузах", - отметили в министерстве.
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