Важное изменение появилось в ЕНТ-2024

В 2024 году сократили количество заданий по грамотности чтения и математической грамотности на пять вопросов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан.

"Это позволило увеличить количество вопросов по профильным предметам до 40. Кроме того, в профильных предметах добавлено пять заданий на соответствие выбора из списка. Эти изменения направлены на повышение качества тестовых заданий и их соответствия мировым стандартам оценки навыков функциональной грамотности и критического мышления", - сообщили в Миннауки.

В министерстве также отметили, что количество предметов на ЕНТ остается прежним. Абитуриенты будут сдавать тестирование по трем обязательным предметам и двум предметам на выбор.

"Таким образом, количество заданий на ЕНТ-2024 остается без изменений – 120 , включая 20 заданий по истории Казахстана, 10 заданий по грамотности чтения, 10 - по математической грамотности и по 40 заданий по двум профильным предметам. Максимальное количество баллов также остается неизменным – 140 баллов", - отметил директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев.

Отмечается, что время тестирования – четыре часа (240 минут). Для детей с особыми образовательными потребностями сохранили дополнительное время - 40 минут.