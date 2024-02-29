Важно обеспечить постоянную занятость для безработных на селе – Ерлан Кошанов

В ходе расширенного собрания фракции партии AMANAT в мажилисе депутаты заслушали отчёт правительства о реализации проекта "Ауыл аманаты" за 2023 год. Проект показывает эффективность. Выдано 12,7 тысячи микрокредитов под 2,5 процента годовых на сумму порядка 80 миллиардов тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Спикер Мажилиса, председатель AMANAT Ерлан Кошанов отметил, что вопросы развития села находятся на особом контроле главы государства. Партией разработаны два проекта "Ауыл аманаты" и "Жер аманаты", которые получили широкую поддержку в обществе. "Ауыл аманаты" – новый драйвер развития села. К 2029 году им планируется охватить миллион сельских жителей и создать 350 тысяч новых рабочих мест. Впервые в истории страны на эти цели выделена колоссальная сумма – триллион тенге.

"Ауыл аманаты" – уникальный проект, заложенный в предвыборной программе президента. Он предусматривает чёткие и понятные механизмы повышения уровня доходов сельских жителей. Самое главное, проект полностью подтверждён финансовыми средствами. Мы видим достаточную эффективность проекта по итогам первого года работы. Качественная реализация проекта "Ауыл аманаты" должна быть приоритетной задачей для всех государственных органов и акиматов" - сказал он.

Вице-премьер Тамара Дуйсенова рассказала о планах по повышению занятости в рамках "Ауыл аманаты", а министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров проинформировал членов фракции об основных показателях проекта. По видеосвязи о реализации проекта на местах сообщили представители ряда регионов.

В ходе дискуссии спикер мажилиса обратил внимание на финансовый дисбаланс между регионами. За прошлый год из общей суммы выданных кредитов 43,9 миллиарда тенге приходятся на Жамбылскую и Туркестанскую области. В то время как есть ряд областей, получивших всего по одному миллиарду.

Ерлан Кошанов также подчеркнул, что правительство недостаточно внимания уделяет созданию крупных сельхозкооперативов. Он напомнил, что проектным офисом при партии AMANAT в прошлом году проведён скрининг 166 районов, 16 малых городов и 2 260 сельских округов для определения экономической специализации и потенциала для развития отдельных отраслей сельского хозяйства.

"В будущем необходимо учесть все недоработки. Для достижения запланированных показателей в предстоящий период необходимо ежегодно создавать не менее 50 тысяч рабочих мест. И это должны быть не просто красивые цифры на бумаге. Важно обеспечить реальную и постоянную занятость для безработных на селе", – подчеркнул Ерлан Кошанов.

Председатель AMANAT поручил ускорить процесс оцифровки выдачи займов по проекту, проработать вопросы по закупу скота и обеспечению техникой, привести к единому стандарту статистические данные, а также проводить широкую разъяснительную работу. Реализация проекта "Ауыл аманаты" будет находится на особом контроле фракции партии.

На мероприятии презентовали информационную систему "Ауыл аманаты", разработанную Минсельхозом. Платформа позволит онлайн подавать заявку для участия в программе и отслеживать её статус. Пока система работает в пилотном режиме.

Также члены фракции смогли ознакомиться с ассортиментом сельскохозяйственной продукции, произведенной в рамках "Ауыл аманаты".