"Важная тема LIVE": В МЧС рассказали, затронет ли паводок столицу
Сегодня, 17:33
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Сегодня, 17:33Сегодня, 17:33
45Фото: МЧС РК
Пройден ли пик паводков в Казахстане? В Министерстве по чрезвычайным ситуациям рассказали, в каких регионах еще ожидается повышение уровня воды. Этот вопрос в программе "Важная тема LIVE" обсуждаем с Ролланом Есмаганбетовым, начальником управления Департамента ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС. Куда обращаться казахстанцам, пострадавшим от талых вод? И можно ли было предотвратить приход большой воды? Смотрите в интервью BaigeNews.kz.
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