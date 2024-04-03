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"Важная тема LIVE": В МЧС рассказали, затронет ли паводок столицу

Сегодня, 17:33
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 17:33
Сегодня, 17:33
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Фото: МЧС РК

Пройден ли пик паводков в Казахстане? В Министерстве по чрезвычайным ситуациям рассказали, в каких регионах еще ожидается повышение уровня воды. Этот вопрос в программе "Важная тема LIVE" обсуждаем с Ролланом Есмаганбетовым, начальником управления Департамента ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС. Куда обращаться казахстанцам, пострадавшим от талых вод? И можно ли было предотвратить приход большой воды? Смотрите в интервью BaigeNews.kz.

 

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