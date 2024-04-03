"Важная тема LIVE": В МЧС рассказали, затронет ли паводок столицу

Пройден ли пик паводков в Казахстане? В Министерстве по чрезвычайным ситуациям рассказали, в каких регионах еще ожидается повышение уровня воды. Этот вопрос в программе "Важная тема LIVE" обсуждаем с Ролланом Есмаганбетовым, начальником управления Департамента ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС. Куда обращаться казахстанцам, пострадавшим от талых вод? И можно ли было предотвратить приход большой воды? Смотрите в интервью BaigeNews.kz.