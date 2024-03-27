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"Важная тема LIVE": Сколько денег выделят на ремонт казахстанских ТЭЦ рассказали в Минэнерго

Сегодня, 17:01
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"Важная тема LIVE": Сколько денег выделят на ремонт казахстанских ТЭЦ рассказали в Минэнерго Сегодня, 17:01
Сегодня, 17:01
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Гость программы "Важная тема LIVE" на BaigeNews.kz заместитель председателя Комитета атомного и энергетического надзора и контроля министерства энергетики РК Илья Рожков. Вместе с ним  обсуждаем инфраструктурные инициативы Главы государства, озвученные на заседании Национального курултая прошедшего в Атырау. 

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