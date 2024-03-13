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"Важная тема LIVE": Серик Сапиев рассказал о развитии параспорта в Казахстане

Сегодня, 17:14
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"Важная тема LIVE": Серик Сапиев рассказал о развитии параспорта в Казахстане Сегодня, 17:14
Сегодня, 17:14
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В этом выпуске программы "Важная тема LIVE" о развитии спорта мы говорим с вице-президентом НОК РК Сериком Сапиевым. Как финансируется отрасль? Какие проблемы перед ней стоят? И на что делается упор в процессе подготовки спортсменов к международным соревнованиям? Подробности смотрите в этом выпуске на BaigeNews.kz

 

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