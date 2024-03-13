"Важная тема LIVE": Серик Сапиев рассказал о развитии параспорта в Казахстане

В этом выпуске программы "Важная тема LIVE" о развитии спорта мы говорим с вице-президентом НОК РК Сериком Сапиевым. Как финансируется отрасль? Какие проблемы перед ней стоят? И на что делается упор в процессе подготовки спортсменов к международным соревнованиям? Подробности смотрите в этом выпуске на BaigeNews.kz.