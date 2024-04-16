"Важная тема LIVE": Проблема насилия в Казахстане глазами документалиста
Сегодня, 17:28
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Сегодня, 17:28Сегодня, 17:28
175Фото: Из личного архива Рината Балгабаева
Вместе с гостем программы "Важная тема LIVE", документалистом Ринатом Балгабаевым, разбираем тему сексуализированного насилия, захлестнувшую Казахстан. В своем последнем фильме автор показывает проблему через женщин, переживших травмирующий опыт. В интервью BaigeNews.kz он расскажет о своей работе и поделится мнением об ужесточении законодательства в сфере защиты женщин и детей.
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