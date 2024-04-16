"Важная тема LIVE": Проблема насилия в Казахстане глазами документалиста

Вместе с гостем программы "Важная тема LIVE", документалистом Ринатом Балгабаевым, разбираем тему сексуализированного насилия, захлестнувшую Казахстан. В своем последнем фильме автор показывает проблему через женщин, переживших травмирующий опыт. В интервью BaigeNews.kz он расскажет о своей работе и поделится мнением об ужесточении законодательства в сфере защиты женщин и детей.