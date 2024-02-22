"Важная тема" LIVE: Какие возможности открывает Президентский молодежный кадровый резерв

Гость программы "Важная тема LIVE" - Лаура Демесинова, руководитель Сектора по работе с инвесторами Департамента по инвестициям и развитию бизнеса АО "ФНБ "Самрук-Казына". В студии BaigeNews.kz в прямом эфире обсуждаем задачи стоящие перед Президентским молодежным кадровым резервом.