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"Важная тема" LIVE: Какие возможности открывает Президентский молодежный кадровый резерв

Вчера, 18:30
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"Важная тема" LIVE: Какие возможности открывает Президентский молодежный кадровый резерв Вчера, 18:30
Вчера, 18:30
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Гость программы "Важная тема LIVE" - Лаура Демесинова, руководитель Сектора по работе с инвесторами Департамента по инвестициям и развитию бизнеса АО "ФНБ "Самрук-Казына". В студии BaigeNews.kz в прямом эфире обсуждаем задачи стоящие перед Президентским молодежным кадровым резервом. 

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