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"Важная тема LIVE": Какие соглашения были приняты в рамках ШОС в нефтегазовой отрасли

Сегодня, 15:33
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inbusiness.kz Сегодня, 15:33
Сегодня, 15:33
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Фото: inbusiness.kz

Эксперт в нефтегазовой отрасли Нурлан Жумагулов рассказал какие соглашения были приняты в рамках заседания ШОС, передаёт BaigeNews.kz.

Гость программы "Важная тема LIVE", рассказал какие договоренности были приняты в рамках казахстанско-китайского совета, какой эффект нам стоит ждать от прихода в Казахстан новых компаний нефтегазового сектора.

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