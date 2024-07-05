"Важная тема LIVE": Какие соглашения были приняты в рамках ШОС в нефтегазовой отрасли

Эксперт в нефтегазовой отрасли Нурлан Жумагулов рассказал какие соглашения были приняты в рамках заседания ШОС, передаёт BaigeNews.kz.

Гость программы "Важная тема LIVE", рассказал какие договоренности были приняты в рамках казахстанско-китайского совета, какой эффект нам стоит ждать от прихода в Казахстан новых компаний нефтегазового сектора.