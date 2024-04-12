"Важная тема LIVE": Как отечественная наука выходит на экспорт
Сегодня, 11:17
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Сегодня, 11:17Сегодня, 11:17
151Фото: fao.org
Коммерциализация науки, как ключ к технологическому будущему. Какие инновации делают жизнь казахстанцев лучше? Расскажет гость этого выпуска программы "Важная тема LIVE" – председатель правления АО "Фонд науки" Камиль Акатов. В интервью BaigeNews.kz он поделится перспективами, что открываются перед учеными Казахстана и приведет примеры международного сотрудничества.