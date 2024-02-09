Важная тема LIVE: Как обновлённый кабмин будет выполнять поручения президента?
Сегодня, 14:54
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Сегодня, 14:54Сегодня, 14:54
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Редакция BaigeNews.kz продолжает обсуждать задачи, которые Глава государства поставил перед обновлённым кабинетом министров на расширенном заседании правительства. Как и в какие сроки их получится воплотить в жизнь, в прямом эфире проекта "Важная тема LIVE" говорим с финансовым аналитиком Арманом Бейсембаевым.
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