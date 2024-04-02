"Важная тема LIVE": Как изменятся условия международной стипендии "Болашак"
Сегодня, 17:28
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Сегодня, 17:28Сегодня, 17:28
251Фото: baigenews.kz
Гость программы "Важная тема LIVE" Председатель Правления АО "Центр международных программ" Алия Оспанова расскажет, зачем программе "Болашак" потребовалась новая Стратегия развития. Насколько вырастут стипендии? Изменятся ли квоты? Как будет проходить отбор претендентов? И сколько денег вернули в казну государства, студенты, не выполнившие условия программы? Смотрите в интервью корреспонденту BaigeNews.kz.
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