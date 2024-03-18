"Важная тема LIVE": Эксперт разъяснил задачи, поставленные на Национальном курултае

Вместе с директором Центра актуальных исследований "Альтернатива" Андреем Чеботарёвым в программе "Важная тема LIVE" обсуждаем итоги третьего заседания Национального курултая. Разберем, с какими пороками общества призвал бороться Касым-Жомарт Токаев, почему нужно возродить культуру чтения и как можно стимулировать внешнеторговый оборот? Подробности в интервью BaigeNews.kz.