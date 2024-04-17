"Важная тема LIVE": Эксперт рассказала о важности нового закона защищающего женщин и детей
Сегодня, 17:47
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Сегодня, 17:47Сегодня, 17:47
153Фото: EYEEM
В каких случаях женщины, пережившие бытовое насилие, обращаются в кризисные центры за помощью? Руководитель кризисного центра "Қорғау Астана" Анна Рыль в интервью BaigeNews.kz рассказала, что причины могут быть разными. И иногда даже зависят от региона проживания пострадавших. В программе "Важная тема LIVE" обсуждаем, как государство и общество противостоят абьюзу и сколько лет потребуется, чтобы люди прекратили причинять друг другу боль.
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