  • 17 Апреля, 19:07
  • BAIGENEWS

"Важная тема LIVE": Эксперт рассказала о важности нового закона защищающего женщин и детей

Сегодня, 17:47
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EYEEM Сегодня, 17:47
Сегодня, 17:47
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Фото: EYEEM

В каких случаях женщины, пережившие бытовое насилие, обращаются в кризисные центры за помощью? Руководитель кризисного центра "Қорғау Астана" Анна Рыль в интервью BaigeNews.kz рассказала, что причины могут быть разными. И иногда даже зависят от региона проживания пострадавших. В программе "Важная тема LIVE" обсуждаем, как государство и общество противостоят абьюзу и сколько лет потребуется, чтобы люди прекратили причинять друг другу боль. 

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