"Важная тема LIVE": Чем агронаука Казахстана заинтересовала зарубежных партнёров?
Сегодня, 18:19
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Сегодня, 18:19Сегодня, 18:19
138Фото: АО "Казконтент"
Гость программы "Важная тема LIVE" – Ержан Сыргалиев, проректор Казахского агротехнического исследовательского университета имени Сакена Сейфуллина. В студии BaigeNews.kz мы говорим о развитии отечественной агронауки. За что ее ценят в других странах? Какие разработки наших ученых заинтересовали зарубежных партнеров? И как сельское хозяйство может помочь в борьбе с паводками? Подробности в интервью.
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