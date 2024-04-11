"Важная тема LIVE": Чем агронаука Казахстана заинтересовала зарубежных партнёров?

Гость программы "Важная тема LIVE" – Ержан Сыргалиев, проректор Казахского агротехнического исследовательского университета имени Сакена Сейфуллина. В студии BaigeNews.kz мы говорим о развитии отечественной агронауки. За что ее ценят в других странах? Какие разработки наших ученых заинтересовали зарубежных партнеров? И как сельское хозяйство может помочь в борьбе с паводками? Подробности в интервью.