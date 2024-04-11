  • 11 Апреля, 19:43
  • BAIGENEWS

"Важная тема LIVE": Чем агронаука Казахстана заинтересовала зарубежных партнёров?

Сегодня, 18:19
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АО "Казконтент" Сегодня, 18:19
Сегодня, 18:19
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Фото: АО "Казконтент"

Гость программы "Важная тема LIVE" – Ержан Сыргалиев, проректор Казахского агротехнического исследовательского университета имени Сакена Сейфуллина. В студии BaigeNews.kz мы говорим о развитии отечественной агронауки. За что ее ценят в других странах? Какие разработки наших ученых заинтересовали зарубежных партнеров? И как сельское хозяйство может помочь в борьбе с паводками? Подробности в интервью. 

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