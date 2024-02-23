Важная тема LIVE: Будет ли меняться система ОСМС и чего ждать казахстанцам?

Гость этого выпуска программы "Важная тема LIVE" - Айдар Нуралиев, заместитель председателя правления "Фонда социального медицинского страхования". С ним журналист BaigeNews.kz в прямом эфире обсудил, насколько себя оправдывает система ОСМС. Напомним, выступая на расширенном заседании правительства 7 февраля, Глава государства заявил, что существенного повышения качества и доступности медицинской помощи пока не происходит. Хотя система ОСМС действует уже пятый год. Более того, имеет место неэффективное использование ресурсов, которое приводит к серьезной финансовой перегрузке отрасли.