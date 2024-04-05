"Важная тема LIVE": АНК отправляет гуманитарную помощь в регионы пострадавшие от паводка
Сегодня, 17:19
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Сегодня, 17:19Сегодня, 17:19
241Фото: Ассамблея народа Казахстана
Как Ассамблея народа Казахстана помогает собирать гуманитарную помощь для пострадавших от паводка, поговорим сегодня в программе "Важная тема LIVE". Шерзод Пулатов, председатель узбекского этнокультурного объединения г. Астана и член Совета АНК расскажет о специальном проекте "Жүректен жүрекке". Кроме того зрители BaigeNews.kz узнают, как еще можно помочь жителям регионов, в которые пришла вода.
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