Ваши контейнеры стоят на тротуаре: в Костанае почти сто торговцев рынка могут лишиться заработка

Предприниматели, торгующие рядом с Центральным рынком Костаная, получили уведомления о необходимости демонтировать павильоны. Освободить территорию они должны до конца марта. Но с позицией акимата работники рынка не согласны, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Жительница Костаная Раиса Конончук работает на рынке вдоль улицы Победы с 1992 года. 12 лет назад решила приобрести торговый павильон, взяла кредит и годами выплачивала долг в 800 тысяч тенге. Торгует галантереей и головными уборами. Говорит, что за это время у нее появились постоянные клиенты, в основном, сельчане и те, кому не доступны покупки в крупных магазинах. В феврале к работникам рынка пришли сотрудники акимата и уведомили, что до 1 апреля контейнеры нужно демонтировать. Власти решили реконструировать улицу и сделать на месте павильонов тротуар для пешеходов.

"Акимат говорит: ваши контейнеры стоят на тротуаре. Хорошо, мы согласны с этим, но предлагаем сдвинуть их вглубь. И тогда будет три метра проход для людей. Мы можем даже переделать контейнеры и сделать их уже, к примеру, не два, а полтора метра шириной. Но нас слышать не хотят. Предложили переехать на край города в здание автовокзала и на Центральный рынок вглубь. Но у меня мелкий товар, на базаре мне делать нечего. И там аренда 100 тысяч тенге. Смысл, если я 100 тысяч всего зарабатываю?", - считает Раиса Конончук.

Продавец говорит, что постоянные покупатели обеспокоены: они привыкли брать доступный по цене товар и теперь могут лишиться этой возможности. Волнует ее и судьба торговых павильонов. Ведь приобретались они без договоров купли-продажи, а теперь арендодатель требует их вернуть как свою собственность. Аналогичное уведомление о необходимости отдать контейнеры получила и глава инициативной группы работников рынка Альфия Сарсенова.

"Мне пришло письмо от директора рынка. Там говорится, что договор субаренды расторгается 31 марта, и я должна вернуть 4 контейнера. Но я приобретала их за свой счет, потратила в общей сложности 3,5 млн тенге, а теперь придется это доказывать. Когда мы были на приеме у акима города, выяснилось, что договор аренды на землю истек еще в сентябре. Получается, полгода с нас арендодатель брал плату незаконно. По 35 тысяч тенге за место. Теперь пойдем в суд", - рассказывает женщина.

97 человек, которые в ближайшее время останутся без работы, в большинстве своем – люди предпенсионного возраста. На рынке они торгуют давно: по 15-20 лет.

"У каждого кредиты и ипотеки, как теперь платить будем, ума не приложу. Ширина тротуара – пять метров. Мы фотографировали территорию, предлагали властям сдвинуть наши прилавки и сохранить рынок. Они говорят: "Освобождайте, мы вам места предоставим. Но я могу пойти только на ряды, где продают головные уборы. А их, поговаривают, тоже через два года снесут. Смысл мне вкладывать снова миллионы, чтобы приобрести контейнер, если история повториться? А в аренду павильон никто не дает. Мы акима просим, мол, оставьте нас в покое. Но когда власти думали о народе?", - задается вопросом Альфия Сарсенова.

Ее коллега Галина Кузьмина уже отчаялась и считает, что ничего не изменить. Она намерена доработать последние две недели на рынке, а дальше не знает, что делать.

"Меня волнует только один вопрос. Если власти изначально знали, что это территория тротуара, зачем позволили организовать там рынок? Почему предоставляли эту землю в аренду? Люди ведь не просто так туда пришли, были договоры, платилась исправно аренда", - интересуется женщина.

В отделе земельных отношений Костаная подтвердили, что территория рынка – тротуар. И сообщили, что снести эти ряды хотели давно, потому что поступали жалобы от жителей города. Из-за павильонов, они вынуждены ходить по проезжей части, что представляет опасность и создает аварийную обстановку на дороге. А зимой позади контейнеров образуются сугробы, эффективно убрать которые техника не может.

"Поэтому акимат Костаная принял решение демонтировать павильоны по ул. Победы. Сроки аренды земельных участков истекли еще в сентябре прошлого года, а уведомление о ее окончании мы направляли еще прошлым летом. Но так как на носу была зима, и реконструировать улицу с обустройством тротуара все равно не предоставлялось возможным, мы пошли торгующим на встречу и разрешили работать до 31 марта. После этого срока не убранные павильоны будут демонтированы", - сообщил руководитель отдела земельных отношений Марат Темирбаев.

Здесь пояснили: не смотря на то, что на рынке торгуют 97 предпринимателей, официально земля была арендована 14 пользователями. А те уже сдавали ее в субаренду. Сами землепользователи, по словам Марата Темирбаева, с пониманием отнеслись к требованию освободить пешеходную зону.

"Недовольны именно торгующие. Аким города неоднократно встречался с данными предпринимателями, вел переговоры с другими местами, где возможно размещение торговых точек. Некоторые из них даже были готовы предоставить трехмесячные каникулы по арендной плате. Власти же не просто так расторгли договоры и оставили людей без работы. Кто хочет дальше заниматься предпринимательской деятельностью – пожалуйста, есть такая возможность", - уверен Темирбаев.

На вопрос, почему раньше было можно, а сейчас нельзя торговать на тротуаре, в отделе земельных отношений сообщили, что в свое время предприниматели самовольно захватили пешеходную зону. И акимат разрешил временно им торговать. Но город растет и количество автотранспорта тоже, а потому жалобы на отсутствие тротуара начали поступать все чаще.

Но предприниматели считают, что власти лукавят. Несколько лет назад они разрешили сдвинуть на несколько метров вглубь аналогичный рынок, который расположен рядом с тем, что собираются сносить. Позади павильонов освободили место для тротуара, а ряды действуют по сей день. Почему нельзя пойти навстречу и в данном случае, работникам рынка не понятно.

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