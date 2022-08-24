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"Ваш пенсионный счёт заблокирован": мошенники звонят казахстанцам от имени ЕНПФ
Единый накопительный пенсионный фонд предупредил казахстанцев о новой мошеннической схеме, передаёт BaigeNews.kz.
Они рассказали про единичные случаи звонков неизвестных, которые представляются работниками АО "ЕНПФ". Мошенники просят пополнить некий банковский счёт для разблокировки пенсионного счёта вкладчика.
Пенсионный счёт, по словам звонивших, будет использован якобы для платежей от иностранных банков для оплаты возмещения по судебным разбирательствам. По их словам, в случае отказа перевести средства пенсионный счёт якобы останется заблокированным.
"ЕНПФ предупреждает, что подобные звонки поступают не от работников ЕНПФ и в случае поступления таких звонков настоятельно просит прервать разговор", — заявили в ЕНПФ.
Также в фонде напомнили, что согласно пункту 3 статьи 50 закона РК "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан", наложение ареста или обращение взысканий, в том числе на пенсионные накопления по долгам вкладчика (получателя), не допускается.
Кроме того, в соответствии с подпунктом 14статьи 98 закона РК "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" взыскание не может касаться пенсионных накоплений по долгам вкладчика (получателя).
"Таким образом, на пенсионные накопления, имеющиеся на вашем индивидуальном пенсионном счёте, не может быть обращено взыскание судебного исполнителя или любого третьего лица. Ваш индивидуальный пенсионный счёт не может быть заблокирован ни при каких обстоятельствах", — пояснили в ЕНПФ.
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