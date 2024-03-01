Вандалы разбирают на части фигуру тюленя на набережной в Актау

Малая архитектурная форма "Тюлень" в очередной раз подверглась нападкам со стороны вандалов. У конструкции оторвали ласты, погнули некоторые элементы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

На фотографиях, сделанных на набережной, на фигуре видны следы от обуви.

Состояние композиции прокомментировали в городском отделе жилищно-коммунального хозяйства.

"Проводятся конкурсные процедуры по определению подрядной организации, которая будет заниматься содержанием объектов благоустройства города. После будут проведены восстановительные работы малой архитектурной формы "Тюлень", - сообщили в отделе.

Скульптуру, призванную привлечь внимание к сокращению популяции каспийского тюленя, установили в Актау в 2022 году. Вскоре вокруг объекта разгорелся скандал. Как заявляли власти, архитектурная конструкция была установлена за счёт спонсорских средств. Однако СМИ нашли данные о проведении конкурса на сайте госзакупок.