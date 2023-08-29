Вандалы разбили фонари у Вечного огня в Кызылорде

Молодёжь разбила фонари в парке у Вечного огня в Кызылорде. Подозреваемые установлены, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Около 5:00 местные жители сообщили в полицию о том, что в парке неизвестные лица разбивают фонари. По поступившему сообщению установлены пять подозреваемых, трое из них задержаны. Проводятся мероприятия по задержанию остальных", - сообщили в пресс-службе ДП.