  • 29 Августа, 18:50
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Вандалы разбили фонари у Вечного огня в Кызылорде

Сегодня, 17:47
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polisia.kz Сегодня, 17:47
Сегодня, 17:47
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Фото: polisia.kz

Молодёжь разбила фонари в парке у Вечного огня в Кызылорде. Подозреваемые установлены, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Около 5:00 местные жители сообщили в полицию о том, что в парке неизвестные лица разбивают фонари. По поступившему сообщению установлены пять подозреваемых, трое из них задержаны. Проводятся мероприятия по задержанию остальных", - сообщили в пресс-службе ДП.   

По факту проводится досудебное расследование по статье 293 УК РК.

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