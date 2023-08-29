Вандалы разбили фонари у Вечного огня в Кызылорде
Сегодня, 17:47
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:47Сегодня, 17:47
191Фото: polisia.kz
Молодёжь разбила фонари в парке у Вечного огня в Кызылорде. Подозреваемые установлены, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"Около 5:00 местные жители сообщили в полицию о том, что в парке неизвестные лица разбивают фонари. По поступившему сообщению установлены пять подозреваемых, трое из них задержаны. Проводятся мероприятия по задержанию остальных", - сообщили в пресс-службе ДП.
По факту проводится досудебное расследование по статье 293 УК РК.
Самое читаемое
- Казахская тазы стала победителем чемпионата мира в Швейцарии
- Шквальный ветер, дождь и мокрый снег: о погоде на понедельник рассказали синоптики
- Таксист занимался самоудовлетворением прямо во время поездки в Алматы
- Лидер группы ДДТ спел на казахском: видео обсуждают в соцсетях
- Бельгийский студент рассказал для чего изучает казахский язык