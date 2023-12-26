Вандалы повредили ещё одну тёплую остановку в Астане
Сегодня, 17:49
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Сегодня, 17:49Сегодня, 17:49
82Фото: polisia.kz
Камеры ЦОУ сняли вандалов, повредивших тёплую остановку в Астане, передаёт BaigeNews.kz.
Нарушителей заметили около трёх часов ночи 26 декабря на улице Сусамыр, 35.
"Двое парней, будучи в нетрезвом состоянии, пинали тёплую остановку. Полицейские выехали на место и задержали нарушителей. По факту случившегося ведётся проверка", - сообщили в полиции.
С начала года стражи порядка выявили более ста фактов вандализма. Ежедневный патруль по городу осуществляют свыше 2 000 сотрудников полиции.
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