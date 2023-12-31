Вам весело, а им страшно и больно: шесть способов успокоить питомца во время фейерверка

Новый год — опасная пора для домашних животных. Питомцы могут проглотить мишуру, напороться на разбитую елочную игрушку или повалить на себя елку. Но самое страшное для кошек и собак — это фейерверки. Зоопсихолог рассказала, что происходит с питомцами, когда они слышат грохот салютов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Doctorpiter.ru

"Слух собак значительно острее, чем у человека. Собаки различают до 9000 различных по высоте звуков и ощущают силу звука от 0,1 до 120 децибел, — говорит зоопсихолог Саша Рауш. — Это позволяет определять направление источника звука с точностью до 3 градусов. Собаки слышат звуки средней силы на расстоянии до 40-50 метров, человек же — всего на расстоянии 6-10 метров. В ночной тишине псы различают шорохи на расстоянии до 150 метров".

Питомец способен слышать мышиную возню под полом, когда с улицы доносятся крики и пение. А если к двери подойдет хозяин, собака сразу же услышит его шаги. Собаки даже могут распознать пульс человека и понять, нервничает он или спокоен.

⠀

Но особенно чуткий слух у кошек — настолько, что они ориентируются в пространстве с закрытыми глазами и способны в кромешной тьме поймать мышь по малейшему шороху и писку.

"Все благодаря пространственному слуху: кошки распознают силу звука, его удаленность и высоту и на основании этих данных способны точно оценить расположение его источника, — говорит эксперт. — Чувствительность к громким звукам у кошек превышает человеческую в три раза. Поэтому, если играет тихая музыка, для кошки она звучит достаточно громко".

Чем опасен грохот фейерверка для животных

Звук взрыва петард и салютов составляет от 150 до 170 децибел. При этом человек испытывает болевые ощущения при звуке в 140 децибел — такой бывает при выстреле или взлете самолета.

"Для собаки, чтобы испытать боль, достаточно 95 децибел. Это, например, звук перфоратора", — предупреждает зоопсихолог.

Исследования на кошках показали, что кратковременное воздействие 120 децибел (например, сирена) или длительное воздействие всего 85 децибел (мотоцикл с глушителем) может вызвать у животного потерю слуха.

"Периодически наблюдаю хозяев собак, которые берут с собой животных в шумные бары. Если в баре гремит музыка, уровень ее шума составляет около 120 децибел. Собакам физически больно находиться в таких заведениях. Пожалуйста, не берите питомцев с собой", — говорит Саша Рауш.

По словам зоопсихолога, многие кошки и собаки страдают шумофобией, то есть страхом громких звуков. Поэтому взрывы салютов вызывают у них панические атаки и сильный стресс.

"Пиротехника не только пугает животных, но и способна оглушить и причинить им физическую боль. Особенно это касается тех, кто оказался близко к источнику взрыва", — предупреждает эксперт.

Как успокоить питомца во время фейерверка

Закройте и зашторьте окна. Во-первых, грохот будет не таким сильным. А во-вторых, животное от страха может выпрыгнуть из окна и разбиться.

Обустройте питомцу тихий уголок подальше от окна. Положите в комнате лежанку, сделайте укрытие. Включите успокаивающую музыку, звуки природы или белый шум.

Положите лизательные коврики, игрушки-погрызушки и успокаивающие феромоны. В той же комнате оставьте питомцу еду и воду, а кошкам — еще и лоток.

"Животное может побояться идти сквозь шум, чтобы попить или сходить в туалет и в результате будет еще больше стрессовать", — говорит зоопсихолог.

Не берите собаку на улицу, когда запускаете салюты. Большинство псов панически боится петард и салютов. Заслышав звуки взрывов, животное бросается бежать куда глаза глядят, совершенно не реагируя на команды.

"В новогодние праздники количество потерявшихся и погибших под колесами машин собак просто зашкаливает", — говорит эксперт.⠀

Не дергайтесь сами, когда слышите салюты. Собаки ориентируются на реакцию хозяев. Если питомец поймет, что вы не боитесь звуков взрывов, ему будет не так тревожно.

Дайте питомцу успокоительное, если он боится салютов. Но выбор лекарства заранее согласуйте с ветеринаром: любой препарат может вызвать индивидуальную нежелательную реакцию.

Постарайтесь отвлечь питомца лакомством, если салют застал вас с собакой на прогулке. Можно раскидать лакомства по земле: собака успокоится, пока будет собирать еду.

Если трюк не сработал, сядьте на корточки, сделайте из рук и колен укрытие или спрячьте питомца под курткой. Либо идите домой, либо спрячьтесь в подъезде или в магазине.

"Только не жалейте и не причитайте: „Бедная моя Бусинка, как тебе плохо“, чтобы питомец не решил, что с ним произошло что-то ужасное", — предупреждает зоопсихолог.

Почему стоит отказаться от салютов, даже если у вас нет животных

Есть такой феномен, как "дождь из мертвых птиц", который случается во время салютов.

"Ночью птицы в основном спят. Взрывы салютов будят их, и пернатые в ужасе начинают метаться, — объясняет Саша Рауш. — В этот момент птицы дезориентированы. Они напарываются на ветки, разбиваются о препятствия, погибают от остановки сердца или в панике летят куда глаза глядят, пока не падают замертво от изнеможения".

Так что, прежде чем запускать салюты, еще раз подумайте, стоит ли ваш минутный восторг жизни животных.

Фото: Pixabay