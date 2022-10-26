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"Вакцину от коррупции" презентуют в Казахстане в начале 2023 года
В Алматы стартовали съёмки комедии "Вакцина от коррупции". Авторы предположили, что будет, если учёные изобретут лекарство, которое отбивает желание брать взятки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
По сюжету Антикоррупционная служба совместно с лучшими учёными страны разработала две вакцины. Одна – против коррупции; другая побуждает человека брать взятки. В качестве подопытных выбрали прокурора и директора дома престарелых. Главные роли сыграли звёзды казахстанского кино – Рустем Жаныаманов и Кайрат Адилгерей. Продюсирует фильм Куралай Анарбекова, на счету которой уже несколько успешных картин.
"У меня крайний проект был три года назад. И я после этого долго искала идею. Потому как – коммерческому продюсеру – для меня имеет значение касса. Поэтому я должна в этом плане очень внимательно подойти к идее. Вот недавно только получила, буквально полгода назад: мне предложили идею – "Вакцина от коррупции" называется", - рассказала Куралай.
Сообщается, что картина появится на больших экранах весной 2023 года.
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