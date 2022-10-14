Вакцинацию против ВПЧ включат в календарь прививок в Казахстане

Фото: всеомедицине.рф

Вакцинацию против вируса папилломы человека (ВПЧ) хотят сделать обязательной в Казахстане. Об этом сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК, передаёт BaigeNews.kz.

"Министерством здравоохранения прорабатывается вопрос внедрения вакцинации против ВПЧ в стране. В ближайшее время начнётся подготовительная работа, в том числе включение в Национальный календарь профилактических прививок Республики Казахстан данного вида вакцинации. Также прорабатываются вопросы выделения средств на вакцину, проведения подготовки кадров", - сообщили в ведомстве.

В Минздраве уточнили, что из-за пандемии вопрос внедрения вакцинации против ВПЧ ранее отложили ввиду сложности внедрения двух вакцин одновременно.

Вакцинация против ВПЧ – признанный метод профилактики папилломавирусной инфекции, в том числе рака шейки матки. Массовую вакцинацию поддерживают ВОЗ и многие другие международные организации.

ВОЗ рекомендует к 2030 году привить от ВПЧ не менее 90 процента девочек в возрасте до 15 лет. Это, наряду со скринингом и ранним лечением, должно сократить количество новых случаев рака на 42 процента к 2045 году.

Рак шейки матки - четвёртая по частоте злокачественная опухоль у женщин во всеё мире.

Первая вакцина против ВПЧ была одобрена во многих странах в 2006 году.