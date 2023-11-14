Слух о связи аутизма с вакцинацией назвали в Казахстане фейком

В Казахстане назвали фейком слухи о том, что вакцинация вызывает аутизм у детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на stopfake.kz.



В статье отмечается, что слуху о том, что прививки могут вызвать аутизм, уже 25 лет. И раз за разом фактчекеры всех стран не устают повторять, что это фейк.

"Расстройство аутистического спектра (РАС) не имеет одной причины. Среди основных факторов риска врачи называют генетическую предрасположенность. Вакцинация никакого влияния на возникновение аутизма не оказывает. Американская академия педиатрии подготовила для родителей специальный список исследований на эту тему". - указывается в статье.

Откуда же возник слух? В 1998 году в авторитетном медицинском журнале The Lancet британский врач Эндрю Уэйкфилд опубликовал исследование, где связал стандартную в Англии вакцину MMR против кори, краснухи и эпидемического паротита с аутизмом. В эксперименте приняло участие всего 12 детей. Родители девяти из них сказали Уэйкфилду, что нарушения поведения и речи у детей появились после вакцинации ММR. В итоге в статье, кроме этих рассказов, не было никакой доказательной базы. Зато вывод был однозначен – трёхкомпонентная вакцина опасна для детей. Позже стало известно, что доктор имел и финансовый интерес. В 1996 году Уэйкфилд запатентовал экспресс-тест, который позволял выявлять в организме следы вируса кори. Он собирался обследовать детей с аутизмом с помощью своего метода. И если бы тест давал положительный результат, родители беспрепятственно могли подавать в суд на производителей вакцины.

После многочисленных научных исследований статья Уэйкфилда была признана ошибочной и с точки зрения науки, и с точки зрения этики. Спустя 12 лет публикацию изъяли из журнала, а Уэйкфилда за обман и мошенничество лишили лицензии. Многие врачи называли и продолжают называть статью фальсификацией.

Эксперты от здравоохранения говорят, что ошибочные выводы Уэйкфилда породили целую волну скептицизма и отказа от вакцинации по всему миру. За это время вспышки кори были зафиксированы в Европе, США и Австралии. Властям приходится иногда принимать жёсткие меры в отношении антиваксеров. Прививки становятся обязательными, а за отказ в некоторых странах грозит штраф.

В этом году вспышка кори была зафиксирована в Казахстане. Власти были вынуждены с 6 ноября начать дополнительную массовую иммунизацию детей в возрасте от полугода до 10 месяцев 29 дней против кори, краснухи и паротита.